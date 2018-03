Bucciantini: “Adesso tutte le partite saranno fondamentali”

Marco Bucciantini, giornalista, è intervenuto a Radio Marte

“ Il Napoli deve continuare a credere in quello che ha investito e non è colpa loro se sono secondi è che a Torino c’è quel qualcosa in più. Tutte le partite adesso non saranno scontate. Il Napoli deve ritrovare le sue certezze, adesso è più vulnerabile ma comunque io l’ho visto bene, con la Roma hanno avuto problemi tattici. Il Genoa con Ballardini è messo bene in campo e quindi sarà un grande test anche sotto il profilo della brillantezza per gli azzurri. La Juventus dall’inizio del 2018 non ha ancora perso una partita, questi sono stratosferici” .

