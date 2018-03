Bucciantini: “Il calcio ha bisogno di questo Napoli”

Marco Bucciantini ha parlato ai microfoni di Radio Marte.

“Ci sono posti in cui il calcio ha un’importanza differente, il Napoli di Maradona ha avuto il merito di riscrivere la geografia d’Italia, ricordando a tutti che il paese era un po’ più lungo di quello che si pensava. Per quanto riguarda lo scudetto, io penso che sia proprio il calcio ad avere bisogno del Napoli. Per dimostrare che si può vincere in un modo diverso, di bilanci, di intendere il lavoro in estate, del gioco. Il problema è che si trova contro un avversario insaziabile, contro cui non sono bastati due record di punti per vincere”.

Comments

comments