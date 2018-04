Bucciantini: “Il campionato è ancora aperto, Insigne deve dare di più”

Marco Bucciantini, giornalista, è intervenuto ai microfoni di Si Gonfia La Rete

“Sono convinto che la Juve vive di certezze e una vittoria contro il Real avrebbe fortificato, invece una sconfitta indebolisca la Juventus in generale. Anche in Italia gli avversari vedranno un avversario da imbattibile a meno imbattibile. Milik mi sembra sereno, ha voglia di lottare. E’ un giocatore perfetto nell’attacco del Napoli, non è la riserva di nessuno. Con Milik io spero che Callejon faccia un altro lavoro sulle difese. Il Napoli non deve avere rimpianti per il mercato di gennaio, perché lo stesso non si sarebbe rinforzato. Questa squadra la migliori solo comprando titolari, nessuna riserva serve a questo Napoli. Il Napoli pareggia a Reggio Emilia perché ha sbagliato tanto, la poteva vincere nel primo tempo. Finale di stagione interessante, partite difficili per Juve e Napoli. Al Napoli servono un po’ di goal da giocatori che non sono abituati a segnare. Insigne è arrivato al punto massimo della carriera, però il tiro è fuori di un centimetro. Insigne è meraviglioso, proprio lui deve far i goal che mancano. Per vincere lo scudetto serve la stagione perfetta, il campionato è ancora aperto” .



