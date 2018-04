Buffon furioso: “Se al posto del cuore hai un bidone dell’immondizia stai in tribuna”

Gianluigi Buffon, portiere della Juventus, è stato espulso per proteste dopo il rigore concesso nei secondi finali al Real Madrid.

Il portiere bianconero ha così commentato a Premium Sport: “Non sto a sindacare, era un’azione dubbia al 93′ dopo che all’andata non hanno dato a noi. Non puoi avere il cinismo di distruggere il sogno di tutti noi: se non hai personalità non puoi stare in palcoscenici europei. Tu al posto del cuore hai un bidone dell’immondizia e se non hai la personalità te ne stai in tribuna con la famiglia e guardi lo spettacolo. Non puoi sacrificare una squadra intera.

La pago anche io che a 40 anni non riesco a far vedere il mio repertorio e che valga per tutti noi.

Il Real Madrid ha meritato in entrambe le partite, vinceranno la Champions League ma stasera almeno meritavamo di andare ai supplementari.

In quel momento avrei potuto diredi tutto ma tu devi capire, avere la sesibilità del momento se non ce l’hai, ripeto, te ne stai in tribuna a mangiare patatine. Ogni uomo deve averla e devi aver visto la gara di andata per capire come è andata e cosa è successo.

Con i ragazzi siamo partiti dicendo che avevamo poche possibilità ma nella vita non si sa mai, io posso contare su ragazzi che hanno una grande mentalità, cullavamo questo sogno a cui eravamo arrivati step dopo step.

Sappiamo come si affrontano le gare quando sei in vantaggio e abbiamo giocato alla grande mettendo in campo tutto quello che avevamo.

Domenica dovremmo tornare in campionato davvero furiosi”.

