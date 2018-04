Buffon ha parlato dello scudetto ai microfoni di Rai Sport.

“Scudetto chiuso? Se dicessi di sì sarei pronto per il ricovero. La vittoria di stasera è un crocevia importantissimo, al di là di aver aumentato il vantaggio sul Napoli, temevo questa gara, la forza di questa squadra ribaltata da Gattuso che si sta conquistando gli onori della cronaca per un percorso in grande ascesa, avevo paura di questa gara, poi che ha portato questo vantaggio tanto meglio”.

