Buffon: “Si stava meglio a -1, ma siamo una squadra da battaglia”

Il portiere della Juventus, Gianluigi Buffon, ha rilasciato alcune dichiarazioni nel corso di Tiki Taka:

“Napoli a -4? Mentalmente si stava sicuramente meglio a -1, ma noi siamo una squadra da battaglia e non molliamo.”

Poi la domanda di Auriemma: “Se tu non fossi il portiere della Juventus, ti farebbe piacere che il Napoli vincesse lo scudetto? “

La risposta diplomatica di Buffon: “Io sono un uomo di sport, e da italiano sono molto dispiaciuto per l’uscita del Napoli dall’Europa League perchè aveva le potenzialità per vincerla. Ferlaino ha detto che in Champions tiferebbe Juve fino alla finale per poi tifare contro, io invece se il Napoli andava in finale di Europa League l’avrei tifato”

Poi su Reina: “Grandissimo portiere, molto bravo con i piedi, è fondamentale per il gioco del Napoli, poi è un portiere carismatico ed ha un grande impatto sulla squadra”

