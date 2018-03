Piove sul bagnato in casa Italia.

Ancora scossa dall’incredibile caso-Marchisio, la Nazionale dovrà rinunciare anche a Gianluigi Buffon nel match di questa sera a Sofia (calcio d’inizio alle 20.45). Il capitano azzurro è stato messo ko dall’influenza ed è rimasto in hotel. Al suo posto Conte schiererà l’ex palermitano Salvatore Sirigu. Nella città nella quale non hanno mai vinto, gli azzurri devono conquistare tre punti per ipotecare la qualificazione a Euro 2016.

