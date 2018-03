Buriani: “Napoli favorito stasera. Diawara? Non facile confermarsi se giochi poco”

Ruben Buriani ha parlato ai microfoni di Radio Marte.

“Il Napoli non mi aspettò dopo l’infortunio: c’era la clausola che dopo sei mesi ed un giorno in cui un giocatore non si presentava in allenamento, il contratto si poteva sciogliere. Rimasi solo in quella situazione anche per tentare la guarigione. A me l’infortunio capitò in campo, da allora si sono fatti passi in avanti. Per il Cagliari non sarà una partita semplice, sulla carta il Napoli ha la chance migliore. Diawara? Quando si gioca poco, non è mai facile confermare la crescita. Spero possa avere un futuro. Allan è fondamentale in mediana”.

