Cagliari una delle vittime preferite di Mertens, 7 goal in 5 partite

Il Cagliari è una delle vittime preferite di Dries Mertens, il belga ha segnato infatti 7 goal in 5 partite contro la squadra sarda



Cagliari-Napoli non è una partita come le altre, non lo è per Dries Mertens, per il belga infatti quella con il Cagliari è una sfida particolare.

L’11 dicembre 2016 Mertens giocò la prima partita da centravanti, complice l’infortunio di Milik e lo scarso rendimento di Gabbiadini.

Sarri lo lanciò centravanti e la scommessa fu azzeccatissima, il belga infatti fece subito una tripletta e la settimana calò il poker contro il Torino.

Il Cagliari inoltre è la seconda vittima preferita di Mertens dopo il Bologna con 7 goal segnati in 5 partite contro i sardi.

