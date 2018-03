A poco o nulla sono servite ieri contro il Lipsia le reti di Zielinski e Insigne.

Ai partenopei è costato caro il terzo goal subito a San Paolo. Come riporta la Repubblica, però, Sarri si dice preoccupato delle condizioni di Mario Rui. Il terzino napoletano è uscito anzitempo dal campo per un problema alla pianta del piede. In casa Napoli vige l’allarme.

La sua presenza contro il Cagliari è in dubbio ma si valuteranno le sue condizioni nei prossimi giorni.

A cura di Sabrina Fiorenzano

Comments

comments