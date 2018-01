Cagliari-Milan, fine primo tempo: apre Barella, Kessie firma la rimonta

Il Milan passa in svantaggio dopo soli 8′, poi la doppietta dell’ex Atalanta porta i rossoneri avanti al termine dei primi 45′.

Milan da rimonta alla Sardegna Arena. Il Cagliari parte forte e passa in vantaggio dopo soli 8′ grazie al gol di Barella, primo tra le mura amiche. I rossoblu perdono poi Sau, infortunato, al suo posto entra Farias, ma il finale di tempo è tutto rossonero. Dopo che il Cagliari sfiora il raddoppio infatti, proprio con il nuovo entrato, Ceppitelli mette giù un avversario in area di rigore. E’ il 36′ e Kessie riporta il punteggio in parità. E’ poi ancora l’ex Atalanta a segnare al 42′ su assist di Kalinic, ribaltando il risultato e portando i rossoneri in vantaggio al termine del primo tempo.