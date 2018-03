Secondo le ultime notizie che arrivano da Cagliari, la partita di stasera non è a rischio rinvio

A Cagliari splende il sole e ci sono circa 12 gradi, le temperature questa sera non scenderanno sotto zero e non è prevista pioggia.

La temperatura sarà intorno ai 4 gradi con venti moderati da Nord-Ovest.

Comments

comments