Cagliari-Napoli, le pagelle: Allan tuttocampista, Mario Carlos Rui

Il Napoli stende il Cagliari 5-0 e vola momentaneamente a più 4 sulla Juventus, che ovviamente ha una partita in meno. Ecco le pagelle degli azzurri:

Reina 6,5: La sua partita vera e propria dura nei primi 20 minuti del primo tempo, quando il Cagliari si affaccia ogni tanto verso la porta azzurra. Non costretto a grandi parate ma molto bravo nelle uscite

Hysaj 6: Partita sufficiente, nulla di eclatante ma bene in entrambe le fasi

Albiol 6: Nel primo tempo si fa scappare Pavoletti, ma per fortuna del Napoli l’attaccante rossoblu non trova il goal. Per il resto solita routine, partita da comandande della difesa

Koulibaly 6: Un po’ in difficolta ad inizio primo tempo, il giovane Han lo anticipa un paio di volte, poi Kalidou si riprende le redini della difesa azzurra

Mario Rui 7: Sarebbe il caso di chiamarlo Mario Carlos Rui, nel secondo tempo sfiora il goal con un diagonale di sinistro che esce di pochissimo, poi lo trova il goal con una punizione meravigliosa

Allan 8: Non ha segnato? No, ma è comunque il migliore in campo, nonchè il migliore nel suo ruolo in Serie A. Rappresenta al meglio quello che è il centrocampista moderno, sa fare praticamente tutto, corre, lotta, recupera palla, fa uno due e va in porta. Gli manca solo il goal, ma trova l’assist per il goal di Callejon che permette al Napoli di sbloccare la partita

Jorginho 6: Partita sufficiente, non si lascia spaventare da Joao Pedro trequartista, anzi gli gioca davanti senza paura e sfruta la superiorità a centrocampo

Hamsik 6,5: Partita da giocatore normale, ma lui è un fuoriclasse e quando ha la chance non perdona, come in occasione del goal del 3-0.

Callejon 7: Trova il goal che mette la partita in discesa, poi fa la sua solita partita, attacca sempre la profondità con i tempi perfetti. Sarri poi lo sposta centravanti e lui se la cava bene ugualmente

Mertens 7: Per poco non trova il goal in condizioni di precario equilibrio, nettamente trattenuto e rigore colossale non fischiato ai suoi danni, poi però il goal lo trova lo stesso, goal da centravanti vero”

Insigne 7,5: Una partita eccellente, mette in campo tutta la sua quaità, in ogni singolo passaggio, in ogni singolo stop e in ogni singola triangolazione. Conquista un calcio di rigore e ovviamente non ci pensa due volte a chiedere a Jorginho di tirarlo. Lo calcia in modo perfetto e trova il primo goal del 2018

Zielinski 6,5: Potete chiamarlo dodicesimo uomo, potete chiamarlo jolly, ma andrebbe chiamato in un solo modo “fenomeno” ovunque lo metti ti fa la differenza

