Cagni ancora contro Sarri: “Non condivido lamentele sul calendario”

Intervistato da TuttoMercatoWeb, l’ex allenatore Gigi Cagni ha parlato dell’impegno del Napoli in Europa League, lanciando anche una critica a Maurizio Sarri.

“Non credo che il Napoli metterà in disparte l’Europa League. In Champions ci si aspettava di più, ma la partita con lo Shakthar è stata sottovalutata e alla fine è costata l’eliminazione.

Non condivido le lamentele di Sarri, visto che non c’era altro modo per organizzare i calendari, visto che il Napoli è uscito dalla Champions e alcune cose sono cambiate.

Tutte e quattro le italiane in Europa League hanno molta qualità e credo che gli azzurri siano una delle favorite per la vittoria finale. Non so se Sarri farà turn over stasera ma a prescindere da questo sarà una bella esperienza sia per lui che per i suoi giocatori. Schiera sempre gli stessi in campionato e da stasera coloro che hanno giocato meno avranno una grande chance. Sarà un test per crescere”.

Comments

comments