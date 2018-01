Cagni attacca Sarri: “Se vai fuori dalle coppe qualcosa non va”

Gigi Cagni è intervenuto ai microfoni di TMW Radio e ha parlato anche di Maurizio Sarri.

“Allegri e Sarri sono due filosofie completamente diverse. Nella storia calcistica mia e quello che ho visto in questi anni di calcio, avendo una certa età, ho capito che quelli che sono come Allegri vincono. Quelli che, invece, sono come Sacchi o Sarri vincono meno.

Non sono d’accordo sul fatto che uno che non ha la filosofia di Sacchi e Sarri non sia capace a fare calcio, quando secondo me è il contrario. La parola pragmatismo sembra una parola fredda, brutta e invece è la conoscenza del calcio. Il pragmatismo nel calcio vuole dire che sai muoverti a seconda delle situazioni per vincere. Io non ho mai visto società che dicano: ’A me interessa che mi diverti, se non vinci non mi interessa’. Siccome siamo in Italia, e vi posso assicurare che sarà così e mi dispiacerebbe, se non dovesse vincere Sarri quest’anno vedrete che tutti i giudizi su di lui cambierebbero.

Sul fattore estetico non c’è nulla da dire: il Napoli è, insieme alla Lazio, la squadra che gioca meglio in Italia. Se però vai fuori dalle coppe e non riuscissi nemmeno a vincere il campionato allora qualcosa non funziona”.