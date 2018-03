Cagni: “Sarri deve saper vincere anche giocando male”

Il Mister ed ex calciatore è intervenuto a Radio Marte.

“Il Napoli gioca bene ma non riesce mai a vincere un titolo ed è questo che Sarri deve cambiare, deve mettere in testa ad i suoi calciatori che devono vincere anche giocando male e non in un solo modo. Il Napoli la prossima gara la giocherà a S.Siro e non sarà facile perché Spalletti è abituato alle grandi partite ma il Napoli fuori casa ha ottenuto molti più punti e va forte. Ieri è stato doveroso non giocare, lo spogliatoio è come una famiglia”.

A cura di Sabrina Fiorenzano.

