Caiazza: “Arbitri campani in difficoltà con la Juve? Non si sbilanciano i telecronisiti, situazione imbarazzante”

Salvatore Caiazza, giornalista de Il Roma, ha parlato ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli.

“E’ una situazione che si è venuta a creare imbarazzante. Parliamo degli arbitri napoletani o campani che arbitrano la Juventus? Ma se non si sono sbilanciati nemmeno i telecronisti su Sky. Una situazione imbarazzante. Si è venuto a creare un clima di tensione enorme, con il dirigente della Juventus, Marotta, che addirittura si intromette nel mercato del Napoli tanto che le altre società non vendono. Per non parlare di tutto quello che ho letto sui social da tifosi juventini a Ghoulam dopo l’infortunio”.

