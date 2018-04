Caiazza esalta Insigne: “Ha dato tutto, dopo i fischi poteva mollare”

Salvatore Caiazza, giornalista de Il Roma, è intervenuto a Fuori Gara, trasmissione in onda ogni giorno, dalle 13.30 alle 15, su Radio Punto Zero, condotta da Michele Sibilla e Fabio Tarantino:

“Insigne ha dato tutto fino all’ultimo secondo e il Napoli ha vinto anche grazie a lui. Dopo i fischi poteva mollare, invece ha avuto la forza di servire l’assist al bacio per Milik. Il gol di Diawara può creare qualche difficoltà mentale alla Juve, così come quello di Dybala con la Lazio per il Napoli.

Le riserve devono essere utili in questo finale di campionato. Diawara aveva giocato da “quattro” e poi è stato da “otto”, magari avrà segnato il gol scudetto, lo sapremo presto. Mauro deve aggiornarsi, non è nessuno per criticare il VAR, che andrà anche al Mondiale”.

