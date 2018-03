Caiazza: “In questa corsa a due Napoli-Juve, chi sbaglia paga”

Il giornalista del “Roma” è intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli.



“Per fortuna che ieri non si è giocata Juventus-Atalanta, perché vedere una squadra con 9 cambi su 11 più un ragazzino giocare contro una che è la più forte degli ultimi 6 anni sarebbe stato raccapricciante. Quando affrontano il Napoli sono sempre tutti carichissimi, oramai si è creato una sorta di derby tra Cagliari e Napoli. Vorrei vedere la stessa voglia di vincere anche contro la Juventus anche perché in questa lunga corsa a due il primo che sbaglia, paga. Mi auguro che stasera il Napoli possa fare il Napoli così come a Lipsia nonostante non sia andato avanti in Europa”.

A cura di Sabrina Fiorenzano.

