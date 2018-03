Cosi Cairo prima del derby della mole.

“Dobbiamo giocarla con l’entusiasmo di un derby, ma come se fosse una gara normale. Mazzarri sta lavorando sia dentro che fuori dal campo e mi pare stia dando buoni risultati. Sono stato con la squadra per guardare negli occhi i giocatori, ma in questi casi non servono molte parole.”

Comments

comments