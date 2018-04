Calaiò: “Io e mio figlio tifiamo Napoli. Insigne ha qualità per la Serie A”

Emanuele Calaiò, attaccante del Parma ed ex azzurro, è intervenuto a Radio Kiss Kiss Napoli.

Queste le sue parole: “Sono un tifoso del Napoli, sia io che mio figlio, lo seguiamo insieme. Spero ancora in questo sogno scudetto. Un mese fa c’erano più probabilità, ora le percentuali sono un po’ scese per i due punti persi al Sassuolo.

Sarà dura, visto che ci sarà lo scontro diretto in casa della Juventus, che ora si butterà tutta sul campionato dopo la debacle in Champions League. Se il Napoli avrà la forza e la qualità di andare a vincere a Torino si potrebbe riaprire il campionato.

Roberto Insigne? Per qualità può giocare sicuramente in Serie A, vedo tanti giocatori con meno qualità rispetto a lui. Roberto però deve dare continuità a quello che sta facendo, alle doti che ha, sempre con umiltà. Ha avuto molto alti e bassi, non è mai stato continuo e questo è dovuto alla gioventù.

Ora però che sta giocando e ha la fiducia sta facendo grandi cose, ma non deve mollare e continuare così perché può far sempre grandi cose”.

