Calcio estero, City campione d’Inghilterra, goleade per PSG e Bayern

Facciamo il punto su quanto avvenuto in questo weekend nei principali campionati europei.

Grazie al successo per 3-1 in casa del Tottenham (in gol Gabriel Jesus, Gundogan e Sterling; Eriksen per gli Spurs) e alla sconfitta dei cugini dello United (1-0 in casa con il West Bromwich), il Manchester City si è laureato campione d’Inghilterra per la quinta volta nella sua storia, riscattandosi dopo l’eliminazione in Champions League. Il Liverpool, prossimo avversario della Roma nella massima competizione europea, batte 3-0 il Bournemouth: a segno tutto il tridente offensivo, con Salah che trova il 30° gol in questo campionato; è a -4 dal record di gol segnati in un’unica stagione di Premier League, detenuto da Alan Shearer. In chiave Europa League, preziosissimo successo del Chelsea, che batte in rimonta il Southampton (3-2), mentre l’Arsenal perde a Newcastle.

In Germania, il Bayern, nonostante il titolo già conquistato, continua a demolire i suoi avversari e rifila un pesante 5-1 al Monchengladbach; importantissima vittoria per lo Schalke nel derby della Ruhr contro il Borussia Dortmund: la squadra di Gelsenkirchen vince 2-0 e consolida il secondo posto, con quattro punti di vantaggio sullo stesso Dortmund e sul Bayer Leverkusen, che ha battuto per 4-1 l’Eintracht Francoforte. Il Lipsia, invece, vede allontanarsi la zona Champions, dopo l’1-1 sul campo del Werder Brema.

In Francia, il PSG passeggia sul Monaco, battuto per 7-1, mentre Lione e Marsiglia continuano a contendersi il terzo posto, valevole per i preliminari di Champions League, battendo, rispettivamente Amiens (3-0) e Troyes (3-2).

In Spagna, il Barcellona si rialza dopo il capitombolo di Roma e batte 2-1 il Valencia (a segno Umtiti e Suarez), segnando un nuovo record: 39 partite senza sconfitte, la più lunga striscia di imbattibilità della Liga. Vincono Atletico (3-0 sul Levante) e Real Madrid (2-1 a Malaga), mentre lo scontro diretto per l’Europa League tra Siviglia e Villarreal finisce 2-2, con la squadra di Montella che rimonta due gol di svantaggio.

