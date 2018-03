Calcio estero: CR7 lancia il Real, Bayern e PSG a valanga, cade ancora Montella

Dopo la settimana di coppe continentali, le big europee si tuffano nuovamente nei rispettivi campionati.

Dopo aver avuto la meglio sul Paris Saint Germain, il Real Madrid, pur faticando, ha battuto, con il punteggio di 2-1, l’Eibar: due gol di Cristiano Ronaldo, inframezzati dal gol di Ramis, hanno regalato i tre punti ai blancos. Altra sconfitta, invece, per il Siviglia di Montella, sconfitto in casa dal Valencia, grazie ad una doppietta di Rodrigo.

In Premier League, il Manchester United ha avuto la meglio dei rivali del Liverpool, in una sfida che valeva il secondo posto: la doppietta di Rashford ha reso ininfluente l’autorete del difensore ivoriano Bailly.

In Germania, il Bayern Monaco ha strapazzato l’Amburgo con un netto 6-0: partita già chiusa al 19′, con i bavaresi sul 3-0; in gol Ribery (doppietta), Lewandowski (tripletta) e Robben. Successo rotondo anche per il Paris Saint Germain, che al Parco dei Principi ha rifilato 5 reti al Metz: a segno Meunier, il giovane Nkunku, autore di una doppietta, Mbappè e Thiago Silva.

Comments

comments