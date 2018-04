Calcio estero, il punto sugli altri campionati

Dopo la pausa per le Nazionali, tutti le squadre dei massimi campionati esteri sono ritornate in campo.

In Inghilterra, il City batte 3-1 l’Everton a Goodison Park e mantiene invariato il suo vantaggio sul Manchester United (+18!), nel frattempo vittorioso sullo Swansea. Appassionante la corsa alla Champions League, perché oltre ai Red Devils, vincono anche Liverpool (2-1 sul Crystal Palace con Salah ancora in gol) e Tottenham, che ha battuto il Chelsea a Stamford Bridge: per i blues la Champions è sempre più un miraggio, visto che gli Spurs distano otto lunghezze. In chiave Europa League, bella vittoria dell’Arsenal sullo Stoke City (3-0). In coda, sembra ormai segnato il destino del WBA, mentre rischiano anche lo Stoke e il Southampton dell’ex azzurro Gabbiadini.

In Bundesliga, il Bayern Monaco travolge il Borussia Dortmund (6-0) e, ormai, solo la matematica lo separa dalla conquista del Meisterschale. Del passo falso dei gialloneri ha approfittato lo Schalke, vittorioso 2-0 sul Friburgo, che ora ha quattro lunghezze di vantaggio sui rivali. Il Lipsia, intanto, risale al quarto posto, grazie alla bella vittoria in trasferta sull’Hannover e allo 0-0 del Leverkusen contro l’Augusta. In coda, perdono Colonia e Mainz, mentre l’Amburgo conquista un punto.

In Liga, mezzo passo falso del Barcellona, che rimonta due reti al Siviglia e mette in guardia la Roma: Messi è tornato. L’Atletico, intanto, batte il Deportivo La Coruna e accorcia il distacco dai blaugrana (-9). Nella lotta per il terzo posto, vincono sia Real Madrid (3-0 in trasferta con il Las Palmas) che Valencia (1-0 al Leganes).

In Francia, PSG e Monaco si sono affrontate nella finale di Coppa di lega (vinta dai parigini per 3-0). Vincono, invece, Marsiglia e Lione, rispettivamente contro Dijon (3-1) e Tolosa (2-0), che continuano la lotta per un posto nei preliminari di Champions.

Comments

comments