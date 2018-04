Calcio in lutto: muore il giovane Samba Diop

Il calcio piange per la scomparsa del giovane Samba Diop.

Il difensore 18enne del Le Havre, club che milita in Ligue 2, ma le cause del suo decesso non sono ancora note.

Il club francese ha diramato la seguente nota: “È con grande tristezza che il club ha appresso della morte del suo giocatore Samba Diop. Il difensore, nato a Le Havre, è morto ieri sera. È un momento orribile per tutti i giocatori di ogni età, per i membri dello staff e per i dirigenti. Alla famiglia di Samba sono dirette le più sentite condoglianze”.

La gara contro lo Stade de Reims è stata reinviata per lutto, ecco il comunicato del club: “Lo Stade de Reims è profondamente rattristato dalla scomparsa del difensore del Le Havre, Samba Diop. Il club esprime le più sentite condoglianze alla famiglia e gli affetti del giovane, al Le Havre e ai suoi tifosi”.

Fonte foto: Official Twitter Le Havre

Comments

comments