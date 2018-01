Quando il Calcio invade il Basket: vietata la trasferta di Roma ai tifosi del Napoli per motivi calcistici

Incredibile e inaspettato il divieto imposto ai tifosi del Cuore Napoli Basket che per pericolo di scontri, dovuti a motivi calcistici, non potranno partecipare con la squadra alla trasferta di Roma. Questo il comunicato della società campana: “Vista la determinazione del Comitato di analisi per la sicurezza delle manifestazioni sportive n.2 dell’11 gennaio 2018 laddove – in considerazione dell’attuale rischio connesso alle rivalità tra le due tifoserie e alla segnalata intenzione da parte di componenti di gruppi ultras del Napoli Calcio (favorita dalla sosta del campionato di Serie A) di giungere nella Capitale con la conseguente possibilità di contatti con i tifosi romanisti – viene evidenziata l’opportunità, per assicurare il regolare svolgimento del suddetto evento sportivo, di disporre il divieto dei tagliandi per i residenti nella Regione Campania. Tali preoccupazioni sono estate espresse anche dal Questore di Roma che pertanto ha richiesto l’adozione di un provvedimento”.