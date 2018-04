Il Calcio-Tennis di De Laurentiis e Sarri

De Laurentiis e Sarri non hanno ancora trovato un accordo sul futuro.

Nel momento cruciale è più difficile della stagione del Napoli, continua ad essere incerto il futuro dell’attuale tecnico. Questa non sarà la causa delle evidenti difficoltà della squadra ma di certo non aiuta.

Da una parte il Presidente che aspetta una risposta, dall’altra l’allenatore che prima di sciogliere le riserve chiede garanzie, in mezzo i tifosi che dopo aver, pubblicamente, dichiarato piena fiducia nel tecnico aspettano di conoscerne le sorti.

Il Presidente ha battuto la prima palla del set. Ha parlato chiaro e aspetta una risposta dall’allenatore al quale ha prospettato la situazione: il Napoli non ha disponibilità economiche illimitate e comunque dovrà destinare una parte del fatturato al miglioramento delle strutture e allo stadio. È disposto a riconoscere a Sarri un adeguamento sostanzioso del contratto ma gli chiede una mentalità “giovane” propensa al rischio e di continuare a sposare un progetto che si fondi più sulle idee che sul budget. Sarri ha risposto con un diritto: “Il contratto già c’è se il Presidente mi vorrà riconoscere un adeguamento sarò felice ma non è solo una questione di soldi”.

Il tecnico ha parlato di stimoli e amore. Amore dei tifosi del Napoli e desiderio di ricambiarlo attraverso l’unica strada possibile, le vittorie. Per vincere Sarri, probabilmente, chiede, non solo la conferma dei migliori, attuali calciatori ma anche l’acquisto di profili che lui possa ritenere adeguati. Sarri è un pragmatico idealista che dopo aver inseguito i propri sogni per una vita vorrebbe, oggi concretizzarli.

De Laurentiis un uomo visionario che deve fare i conti con il realismo gestionale. Forse i due, in fondo, sono molto più simili di quanto non si possa credere, in un mondo folle, come quello del calcio che brucia milioni di euro e vite come fossero fiammiferi usa e getta.

Nel frattempo continua il botta e risposta in una partita altrettanto importante di quelle che si giocheranno in campo negli ultimi sei appuntamenti della stagione e il match point sembra essere ancora lontano.

