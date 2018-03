Il calcio e il voto che a volte non c’è

Si approssima la giornata di campionato che coinciderà con quella delle elezioni politiche che dovrebbero decidere le sorti dell’Italia e molti degli addetti ai lavori( calciatori staff e tecnici) non potranno votare perché impegnati in partite giocate, spesso, distanti dalle città di Residenza.

A parte Napoli, Juventus, Lazio e Roma, Bologna e Spal che anticiperanno al sabato per gli altri si pone il problema. Ne ha parlato per prima Gianpaolo tecnico Doriano denunciando l’ingiustizia di una sola giornata destinata al voto. Ha commentato la faccenda anche Di Francesco nella conferenza stampa pre partita “Andrò a votare perché il voto è un diritto-dovere che va onorato da tutti” Per gli altri sarà un po’ più difficile assolverlo.

Comments

comments