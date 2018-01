Caldara: “Sappiamo come mettere in difficoltà il Napoli. Hanno un gioco unico in Europa”

Mattia Caldara, difensore dell’Atalanta, ha parlato ai microfoni di Sky Sport.

“Quella contro il Napoli è una partita speciale per me. L’anno scorso fu il mio esordio, la partita della svolta per me e per molti compagni. E poi fu una notte indimenticabile. Proveremo a giocare al meglio, ci giochiamo una fetta della nostra stagione.

Il mister ci chiede di aggredirli molto, di non farli palleggiare perché triangolano velocemente, quindi dobbiamo pressarli. Dobbiamo ripeterci. Sarri? Il gioco che ha il Napoli è unico in Europa, anche guardandoli sempre non capisci come arrivano sempre in porta”.