Caldara: “Spero di essere all’altezza della Juve ma ora penso all’Atalanta”

A fine campionato Caldara sarà un nuovo giocatore della Juventus.

Il giocatore svestirà la maglia dell’Atalanta per vestire quella bianconera. Caldara ha rilasciato un’intervista durante l’incontro coi ragazzi organizzato dal Csi di Bergamo presso l’oratorio di Boccaleone.

Queste le sue parole riportate da Tuttosport: “La Juventus? Spero di esserne all’altezza ma ho ancora un mese e mezzo da spendere all’Atalanta ed è il più importante, perché raggiungere un’altra volta l’Europa League sarebbe la ciliegina sulla torta.

Ora non penso alla Juventus, meritiamo l’obiettivo della seconda qualificazione per quanto fatto durante l’arco della stagione, lo vogliamo fortemente. Non sarà facile perché martedì perdendo con la Sampdoria l’abbiamo rimessa in gioco invece di tagliarla fuori, in più la Fiorentina è tornata in auge e non possiamo più perdere punti per strada a cominciare da sabato con la Spal che lotta per salvarsi”.

