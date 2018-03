Calemme: “Albiol è un grande leader”

Mirko Calemme, giornalista, è intervenuto a Radio Marte

“Albiol è un leader silenzioso e tranquillo, un pezzo di pane per chi lo conosce. E’ un calciatore sottovautato ma se il Napoli ha una grande difesa è merito suo. Il Napoli non ha grandi colossi e grande fisicità ma attraverso gli schemi ed il lavoro di Sarri riescono a trovare soluzioni sui calci da fermo che portano al goal come ieri con Albiol. Callejon non è stato convocato in Nazionale ma per il mondiale dipenderà da come finirà questo campionato anche se utimamente non è molto brillante, questa sosta gli farà bene” .

