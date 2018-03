Callejon e Maggio: due torte per il loro compleanno

In occasione del loro compleanno, stasera i due campioni partenopei sono stati omaggiati da un noto pasticcere.

Oggi la stupenda gara giocata e vinta contro la Lazio in campionato e domani il compleanno. Callejon e Maggio compiranno gli anni. 31 anni per José Callejon e 36 per il terzino destro azzurro che per l’occasione, stasera, subito dopo la gara, sono stati omaggiati dal maestro pasticcere Sabatino Sirica che ha offerto loro due stupende torte a quanto pare molto gradite soprattutto dalle famiglie dei calciatori.

Fonte foto: ilmattino.it

A cura di Daniele Arcella

