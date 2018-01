Callejón e la tradizione contro l’Hellas, domani cerca il pokerissimo

Una particolarissima statistica vede lo spagnolo sempre in gol contro gli scaligeri allo Stadio San Paolo.

A Motril, profonda Andalusia, quando il toro vede rosso partono avvincenti e spettacolari corride nella famosa Plaza de toro. Per il celeberrimo concittadino José María Callejón invece è il gialloblu l’abbinamento cromatico che fa scattare le energie decisive, in questo caso con tanto di verve realizzativa.

Sono infatti ben 4 le sfide in carriera giocate dall’esterno spagnolo a Fuorigrotta contro l’Hellas Verona, e in tutte ha messo a segno un gol. Una tradizione che l’esterno andaluso cercherà di continuare anche domani contro gli scaligeri allenati dal suo ex vice-mister Fabio Pecchia, sia per il suo Napoli e sia per se stesso; Callejón è infatti a secco di reti da ben 13 gare, precisamente dallo scorso 29 ottobre (Napoli-Sassuolo 3-1).

–

Questo lo score dello spagnolo contro gli scaligeri:

18/05/14 – Serie A – Napoli-Hellas Verona 5-1 – gol al 5′ (1-0)

26/10/14 – Serie A – Napoli-Hellas Verona 6-2 – gol al 75′ (4-2)

16/12/15 – Coppa Italia – Napoli-Hellas Verona 3-0 – gol al 75′ (3-0)

11/04/16 – Serie A – Napoli-Hellas Verona 3-0 – gol al 70′ (3-0)

–

