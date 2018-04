Momento non facile per Callejon, Mertens e Insigne.

Dopo una stagione meravigliosa, sembra mancare proprio in questo rush finale il contributo dei tre piccoletti del Napoli in fase realizzativa.

Per il talento di Frattamaggiore, Lorenzo Insigne, sin qui il cinismo e la mira sono stati in parte il suo problema. Insigne in media centra la porta con una percentuale del circa 38,4%. Dopo 42 presenze stagionali, il suo bottino è di 12 goal (7 in Campionato,3 in Champions League, 1 in Europa League ed 1 in Coppa Italia) e 9 assist.

Josè Callejon ha condito le sue 44 presenze con 11 goal (9 in Campionato ed 2 in Champions League) ed 8 assist.

Dries Mertens, dopo un campionato fantastico appare stanco, ha segnato l’ultimo gol nella sconfitta con la Roma. Nonostante questo periodo di appannamento il folletto belga ha dato un contributo fondamentale agli azzurri, con le sue 43 presenze con 21 goal (17 in Campionato, 3 in Champions ed 1 in Coppa Italia) e 9 assit.

L’auspicio del Napoli è quello di ritrovare al più presto i goal dei tre piccoletti, che in più partite hanno timbrato il cartellino insieme, come: Napoli-Feyenoord 3-1 (Insigne,Mertens e Callejon); Napoli-Benevento 6-0 (Allan,Insigne, Callejon e tripletta di Mertens); Cagliari-Napoli 0-5 (Callejon,Mertens,Hamsik Insigne e M.Rui).

A cura di Stefano Esposito

