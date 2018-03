Callejon: “Vittoria dedicata a Ghoulam e Chiriches”

Josè Callejon ha rilasciato alcune dichiarazioni a Sky dopo la roboante vittoria sulla Lazio:

“La vittoria è dedicata a Ghoulam, ma anche a Chiriches che questa mattina ha avuto un piccolo infortunio. Siamo una famiglia e lavoriamo per un sogno che abbiamo in testa.

E’ una vittoria importante che pesa tanto, perchè non era per niente facile contro una Lazio bellissima. La Juve aveva vinto mettendoci pressione, ma stiamo bene e siamo in forma, va bene così. Conteranno i dettagli nella sfida con la Juve. Mentalità e concentrazione determineranno i punti persi e guadagnati.

Abbiamo iniziato male e finito bene? Non so perchè, dobbiamo entrare meglio in campo e no nsubire gol così velocemente. Sicuramente troveremo la formula per fare meglio”.

