Camicioli: “Napoli non mollare ora. Reina? Spero nell’applauso del San Paolo”

Davide Camicioli, giornalista Sky, ha parlato ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli.

“Credo che la Juventus possa eliminare il Real Madrid, e questo toglierà energie fisiche e mentali alla squadra di Allegri. Sarebbe imperdonabile per il Napoli mollare proprio ora, vincendole tutte lo scudetto sarebbe davvero possibile. Perin o Leno? Mi piacciono entrambi, nel tedesco vedo un pizzico di pazzia. Sono entrambe scelte di entrambe qualità, ma mi auguro che i tifosi azzurri facciano un grande applauso a Reina, che chiude un capitolo importante della sua vita per l’ingaggio importante che gli offre il Milan. La sua è stata una bella storia, in azzurro, ma non è ancora finita”.

