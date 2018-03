Candela: “Scudetto? tifo Napoli. Sarri se non vince resta come gli altri”

L’ex terzino della Roma ha rilasciato un’intervista a “Il Mattino”. Questi alcuni passaggi:

“Quest’anno faccio il tifo per il Napoli, meritano un successo dopo un’annata del genere. Sarebbe anche giusto smuovere le acque dopo gli ultimi anni di vittorie bianconere. Penso che la gara decisiva sarà quella di Torino, in tutte quelle precedenti non vedo qualcuno in grado di contrastare la loro superiorità. Tiferò per la Roma, ma a fatica.

Sarri? Se quest’anno riesce a vincere lo scudetto posso dire che rientra negli allenatori che mi piacciono ma se non vince resta come gli altri. Il Napoli ha tutte le credenziali per vincere e dopo 3 anni sa cosa può chiedere ai suoi calciatori. Credo sia arrivato il momento giusto per fare il salto di qualità. Sarri è un allenatore al quale piace giocare a calcio ma a me piacciono quelli che vincono. Ad Allegri vanno solo fatti complimenti per quello che ha fatto in questi quattro anni, con una squadra che cambia ogni anno ma che riesce sempre a trovare nuovi stimoli per provare a vincere e anche quest’anno lottano ogni settimana restando ad un punto dal Napoli.

Mário Rui? Nel calcio è fondamentale l’empatia che si viene a creare tra allenatore, calciatore ed ambiente e lui ne è la dimostrazione. A Roma ha avuto problemi fisici ed in più Spalletti non lo prendeva troppo in considerazione, mentre a Napoli ha ritrovato fiducia e addirittura con il Cagliari ha fatto un gran gol. Sono certo che sabato avrà anche più stimoli del solito”.

