Canè, ex allenatore giovanili: “Insigne leader del Napoli. Vale almeno 100 milioni”

L’ex allenatore delle giovanili del Napoli, Ivan Canè, ha parlato in un’intervista a Radio Punto Zero.

“Sono molto legato ad Insigne, l’ho visto crescere. L’ho allenato quando era giovanissimo e non ho mai avuto dubbi sul suo valore. Oggi è il leader del Napoli, non solo tecnico, ed è uno dei calciatori italiani più forti. Se Belotti, classe ’93, ha una clausola da 100 milioni, credo che anche Insigne possa avvicinarsi a tali cifre. So per certo che già in passato Insigne era apprezzato in Inghilterra e Spagna, figuriamoci adesso che s’è imposto anche in Champions”.