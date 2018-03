L’Ex capitano del Napoli, Paolo Cannavaro, ha rilasciato un’intervista a Il Mattino:

Queste le dichiarazioni di Paolo Cannavaro: “Il calcio è fatto di cicli e questo mi sembra alla fine. Ma per ragioni di carta d’identità: Mertens, Callejon, Albiol ma anche Hamsik cresco che non possano dare molto di più.

Non vorrei ci trovassimo alla vigilia di una mini-rivoluzione, come quando andò via Mazzarri e poi arrivò Benitez. Politano? La grande occasione arriverà di nuovo”.

