Cannella: “Il Napoli è un’azienda florida”

” Molti giocatori nel Napoli sono cresciuti, hanno una consapevolezza ed una forza spaventosa e sono sciuro che non farebbero fatica ad inserirsi in squadre europee forti. Il Napoli è un’azienda florida ed il presidente De Laurentiis lavora per questo. Ogni partita ha una storia a sè, ci saranno episodi positivi ed altri che ti condanneranno, ma questo è il bello del calcio, il campionato è aperto. La sosta fa bene ai giocatori per staccare un pò la mente poi si tornerà in campo a battagliare, più di testa che di fisico. Alla fine si faranno i conti” .

