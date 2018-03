Cantone: “Krol il mio azzurro preferito. Sassuolo-Napoli? dovevano pensarci prima”

Nell’ambito del FestvaLMann, nella sala Toro Farnese del Museo Archeologico di Napoli è stato organizzato un dibattito sul Napoli, moderato dalla collega Anna Trieste.



Queste le dichiarazioni del magistrato Raffaele Cantone:

“Il mio calciatore preferito è Krol.

Il Napoli di Krol è stato uno dei più belli ed emozionanti.

Io sono assolutamente Fedele alla maglia azzurra

A Castel Volturno nei corridoi sono esposte le immagini di tutte le squadre del Napoli.

Sono andato molto poco in trasferta ma recentemente ricordo una vittoria contro la Lazio vista e goduta accanto a Lotito.

La posticipazione di Sassuolo-Napoli decisa all’ultimo minuto ha creato sicuramente dei problemi e avrebbero dovuto pensarci prima ma meglio averci pensato che non averlo fatto

Far incontrare le tifoserie del Napoli e della Roma sabato santo potrebbe essere pericoloso.

Insigne ha sbagliato con la Nazionale ma anche a volte con il Napoli, forse sceglie sempre la situazione più difficile

Insigne rappresenta il sogno dei napoletani e deve diventare il simbolo del Napoli e di Napoli.

Lorenzo è l’immagine migliore di Napoli”.

