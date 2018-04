Caos diritti tv, Mediapro in Italia per trovare un accordo

Secondo quanto riferisce l’edizione odierna del Corriere dello Sport, Mediapro sarà oggi in Italia per trovare un’intesa sulla distribuzione dei diritti tv:

E’ sempre caos attorno ai diritti tv. Mediapro oggi sarà in Italia, ma dettagli sulla sua agenda non sono trapelati. O meglio, i piani sono quelli di incontrare inizialmente gli operatori tv e poi di sedersi a tavola con Lega e Infront con in mano maggiori elementi.

C’è incertezza, però, anche in merito alle intenzioni di Sky e Mediaset. E ieri, proprio sulla seconda, si è acceso un giallo.

Secondo un lancio della Reuters, infatti, il Biscione, dopo l’accordo raggiunto con Santa Giulia per il quale ci sarebbe la possibilità che l’Antitrust richieda un’informativa -, rinuncerebbe ad acquisire i diritti, non partecipando nemmeno alla trattativa con Mediapro. «Valuteremo in maniera opportunistica le offerte», è stata la precisazione in merito di Mediaset, che evidentemente non può essere considerata una netta smentita.

ESCLUSIVA. Tuttavia, molto dipenderà dalla posizione di Sky, che, stando a quando filtra, spingerebbe perché gli spagnoli mettano a disposizione pacchetti soltanto in esclusiva. L’obiettivo di Santa Giulia, infatti, sarebbe quello di prendersi tutta la serie A, ma senza avere più alternative sul mercato.

Evidentemente, dopo la recente intesa, con Mediaset non ci sarebbero problemi, mentre verrebbero tagliati fuori gli operatori web. Il quadro, comunque, sarà più chiaro dopo gli incontri che dovrebbero andare in scena tra oggi e domani.

Sullo sfondo, peraltro, c’è sempre una commissione per i diritti in calendario venerdì. Nell’occasione, saranno i club a parlarsi, mentre è stata esclusa la presenza di Mediapro. Gli spagnoli vorrebbero sempre convincere via Rosellini a creare il Lega Channel. Diverse società, però, tra cui Juve, Roma e Inter, sono contrarie. Tanto più che ci sarebbe la necessità di un nuovo bando.

Comments

comments