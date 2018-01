Capello incorona Sarri erede di Sacchi ma dimentica un particolare

L’ex allenatore di Milan, Roma e Real Madrid ha commentato l’operato dei colleghi della Serie A.

Fra i più vincenti allenatori della storia del calcio moderno, Fabio Capello ieri ai microfoni di Sky Sport ha parlato degli attuali mister della Serie A. Belle parole da parte del tecnico veneto per il collega del Napoli: “Maurizio Sarri è l’erede di Sacchi mentre Massimiliano Allegri il mio? beh, ci può stare“. Parole a cui però ha fatto seguito una teoria particolare: “Credo che noi allenatori ex calciatori abbiamo maggiori capacità di leggere le partite e modificarle. Sarri e Sacchi fanno bel gioco ma a differenza mia e di Allegri non hanno un passato professionale in mezzo al campo“. Teoria che però non trova riscontro, seppur soltanto a livello dilettantistico, Maurizio Sarri ha calcato per anni i campi delle serie inferiori toscane. Lo stesso tecnico del Napoli ha approntato poco dopo il suo arrivo in azzurro, quando la squadra scivolò in zona-retrocessione dopo poche gare, un cambio di modulo totale dal 4-3-1-2 al 4-3-3, ed ha dichiarato che quest’anno senza l’infortunio di Milik avrebbe potuto lanciarsi in nuovi schemi.