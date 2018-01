Capone atterrato, Savoldi segna il rigore e il Milan è sconfitto a San Siro

La SSC Napoli sul sito ufficiale del club celebra le partite giocate dagli azzurri il giorno 22 gennaio.

Il giorno 22 gennaio il Napoli ha giocato quattordici partite, undici in serie A, una in serie B, una in serie C1 ed una in coppa Italia, ottenendo quattro vittorie ed otto pareggi, con due sconfitte.

Ricordiamo l’1-0 a San Siro al Milan nella quindicesima giornata della serie A-1977/78

Questa è la formazione schierata da Gianni Di Marzio:

Mattolini, Bruscolotti, La Palma, Valente (42′ Massa), Ferrario, Stanzione, Vinazzani, Juliano, Savoldi, Restelli, Capone

I gol: 52′ Savoldi (rig)

Dopo quattordici giornate il Napoli era settimo in classifica mentre il Milan era secondo alle spalle della Juventus. Gli azzurri chiusero quel campionato al sesto posto.

Il rigore decisivo per la vittoria a San Siro fu trasformato da Beppe Savoldi che è il decimo bomber della storia del Napoli. Ha segnato 77 reti in 165 partite: 55 nelle 118 presenze in serie A, 19 nelle 35 di coppa Italia e 3 nelle 12 partite nelle coppe europee.