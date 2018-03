Giovanni Capuano, giornalista di Radio24, ha parlato ai microfoni di Radio Marte.

“Vincere un derby è sempre complesso, la Juve ha vinto una partita importante in un momento di grande difficoltà. Credo che la quota scudetto sarà a 96 punti, ma con la vittoria nel derby la Juve ha preso un piccolo vantaggio sul Napoli in questa corsa. Con il Lipsia non mi è piaciuto il modo, è stato offensivo quell’atteggiamento per una squadra che in bacheca ha solo una Coppa Uefa a livello internazionale“.

