Capuano: “Sarri è mio amico, le parole sul bel gioco erano per la mia squadra”

Eziolino Capuano, allenatore della Sambenedettese, ha parlato ai microfoni di Radio Marte dopo le dichiarazioni di ieri in cui criticava il gioco di Sarri.

“Le parole sul bel gioco sono state dette per la mia squadra, non per altro. I giornalisti parlavano del pareggio e io ho detto che per me contano i risultati, il resto è aria fritta, il bel gioco potevano andarlo a trovare al circo equestre perché il calcio è semplice. Io sono amico di Sarri, veniamo dalla gavettea, dalla Serie C, ricordo bene i nostri trascorsi o quando faceva quel che poteva a Sorrento. Ora è al Napoli ed è logico che possa lavorare meglio”.

