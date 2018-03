“Cardiologie aperte 2015”, tra gli ospiti anche il dr. De Nicola

La prevenzione è importante. Lo sa bene la società azzurra che partecipa sempre a iniziative sociali che coinvolgono i giovani. Lunedì, a Sorrento, è prevista la presentazione della campagna di prevenzione per le malattie cardiovascolari ‘Cardiologie Aperte 2015’. Tra gli ospiti che interverranno, anche il dr. Alfonso De Nicola, responsabile staff medico del Napoli.

Una bella iniziativa di educazione sanitaria legata alla prevenzione e rivolta ai giovani. L’ANMCO (Associazione Nazionale Medici Cardiologi Ospedalieri) lancia ogni anno a febbraio campagne nazionali di prevenzione in ambito cardiologico con giornate di approfondimento dedicate al tema. La Penisola Sorrentina risponde con impegno ed entusiasmo all’appello e lunedì 9 febbraio alle 9.30 presso il teatro Tasso si Sorrento d’intesa con i Sindaci e gli Assessori alla Pubblica Istruzione del Territorio riunisce circa 600 studenti delle scuole medie per promuovere lo stile di vita ‘salva cuore’ ed orientare i ragazzi su come comportarsi in casi di urgenza-emergenza.

Dopo il saluto delle autorità comunali (il sindaco della Città di Sorrento Giuseppe Cuomo), scolastiche l’assessore alla Pubblica Istruzione Maria Teresa De Angelis) e sanitarie, il dr Costantino Astarita, Primario della UOC di Cardiologia-Utic dell’Ospedale di Sorrento nell’ambito degli ospedali riuniti della penisola Sorrentina, introdurrà il tema nel vivo con diapositive e filmati illustrando i fattori di rischio delle malattie cardiache e l’importanza dello stile di vita per la prevenzione. Seguiranno esercitazioni pratiche con il coinvolgimento degli stessi studenti sulla rianimazione cardio-polmonare ad opera del dr. Vincenzo Iaccarino Cardiologo UOC della Cardiologia UTIC.

Per portare la sua preziosa testimonianza interverrà all’incontro anche il dr. Alfonso De Nicola, capo dello staff medico SSC Napoli che, forte del suo feeling con più giovani, partecipa sempre volentieri a campagne di sensibilizzazione di questo tipo. Medico dello sport e responsabile sanitario di una squadra di calcio di giovani atleti di successo trasferirà ai ragazzi regole e accorgimenti fondamentali per vivere al meglio lo sport e la propria vita lontano da malattie e devianze di qualunque tipo.

