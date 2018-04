Antonio Careca, ex calciatore, è intervenuto a Radio Marte

“Mi auguro che il Napoli possa fare la partita dell’anno contro la Juventus e vincere. Ho sempre sperato in un campionato aperto fino alla fine e quindi gli azzurri non devono mollare. Milik? Ho visto la sua conclusione, c’è stata una parata importante di Donnarumma. Non sono facili quei momenti, c’è poco tempo per pensare, devi essere rapido, ha avuto la fortuna il portiere di prenderla, il calcio è così” .

