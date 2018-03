Careca: “Tra Insigne e Higuain scelgo il primo. Lo scontro diretto non è decisivo”

Antonio Careca, ex centravanti del Napoli, ha rilasciato un’intervista al Corriere dello Sport. Eccone un estratto.

“Vado controcorrente, lo so, ma a mio parere lo scontro diretto del 22 aprile non sarà decisivo, in quanto ci saranno altre sfide delicate per entrambe. Vedrete, resteremo col fiato sospeso fino all’ultima giornata. Tra Insigne e Higuain? Difficile, sono due giocatori diversi. Ma scelgo il primo: ha talento, fantasia e, ultimamente, anche una certa costanza di rendimento. La Serie A è competitiva adesso come 30 anni fa. A mio parere non è cambiato nulla, ci sono scontri tra le big, per lo Scudetto e per l’Europa, che appassionano la gente che va allo stadio”.

