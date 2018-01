Caressa: “Mano di Bernardeschi? Non capisco perchè l’arbitro non ha usato la VAR”

Nel salotto di Sky si discute degli errori dell’arbitro nella sfida tra Cagliari e Juventus

Bergomi: “Il fallo di Benatia su Pavoletti è clamoroso, io non avrei dato il vantaggio”.

Ambrosini: “Era un fallo da ammonizione, l’arbitro poteva interrompere il gioco”.

Sul tocco di mano di Bernardeschi, invece, quasi tutto lo studio è d’accordo sulla decisione assurda di non ricorrere all’utilizzo della VAR.

In particolare Fabio Caressa si è così espresso: “Ma perchè l’arbitro non ha visto il VAR? Voglio anche comprendere che l’arbitro inizialmente lo ritenga involontario, però dopo sfrutta il VAR per toglierti dubbio e rispettare tutti i tifosi. Mica vivi nel mondo ultraterreno degli arbitri”.

Per Massimo Mauro invece, il gioco non andava fermato dopo la gomitata di Benatia, mentre nel secondo clamoroso caso l’ex Napoli e Juve ha sentenziato: “Allora avevo ragione io, la VAR ha reso le cose peggio di come erano prima, perchè cerca di delegittimare l’arbitro”.

Mauro evidentemente non riesce o non vuole comprendere che l’errore c’è stato proprio per un mancato utilizzo della nuova tecnologia, e non per l’esistenza della VAR stessa.